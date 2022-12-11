Петкович рассказал, как Хорватия собирается остановить Месси в полуфинале ЧМ-2022

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович ответил на вопрос о том, как команда собирается остановить Лионеля Месси.

Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинале ЧМ-2022. Матч пройдет 13 декабря.

«У нас пока что нет конкретного плана по сдерживанию Месси. Обычно мы концентрируемся на том, чтобы остановить всю команду, а не только одного игрока. Мы постараемся остановить их как команду. Аргентина — это не только Месси. В их составе есть несколько отличных футболистов. Мы должны остановить всю аргентинскую команду», — приводит слова Петковича Reuters.