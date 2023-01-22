Дуглас Сантос: «Счастлив, что Месси стал чемпионом мира»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира.

— Аргентина выиграла чемпионат мира. Стереотипно считается, что для любого бразильца это худший сценарий из возможных. Действительно, бразильцы расстроены? — вопрос Дугласу.

— Точно нет никакого расстройства от того, что Аргентина победила. Скажу больше: я счастлив, что Месси стал чемпионом мира, потому что у него еще не было этого титула. Думаю, Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты. И совершенно справедливо то, что он привел Аргентину к этой победе. Абсолютно заслуженный титул.