Боливия разгромила Парагвай в отборе ЧМ-2022

Сборная Боливии выиграла у Парагвая (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голами отметились Родриго Рамальо, Мойсес Вильярроэль, Виктор Абрего и Роберто Фернандес.

Боливийцы с 12-ю очками занимают 6-е место в турнирной таблице, опережая Парагвай, который тоже набрал 12 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия — Парагвай — 4:0 (1:0)

Голы: Рамальо, 21 (1:0). Вильярроэль, 53 (2:0). Абрего, 84 (3:0). Фернандес, 90+4 (4:0).

Нереализованный пенальти: Санабрия, 27 (мимо).

Боливия: Лампе, ХосеСагредо, Фернандес, Кинтерос, Энумба, Арсе (Ф.Гонсалес, 78), Хустиниано (Сауседо, 46), Вака (Вильярроэль, 46), Морено, Рамальо (Бехарано, 61), Альгараньяс (Абрего, 66).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо (Самудио, 69), Бальбуэна, Эскобар, Ал.Ромеро (К.Гонсалес, 61), Кардосо Лусена (О.Ромеро, 53), Санчес, Вильясанти, Санабрия (Ан.Ромеро, 53), Альмирон.

Предупреждения: Кардосо Лусена, 43. Рамальо, 45+2. Арсе, 78. Гомес, 82.

Судья: Матонте (Уругвай).

14 октября. Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».