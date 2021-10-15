Колумбия и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2022. На 10-й добавленной минуте гол колумбийцев был отменен
Сборные Колумбии и Эквадора сыграли вничью (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022. На 10-й добавленной минуте забил гол колумбийский защитник Йерри Мина, но после просмотра повтора, ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой.
Колумбия идет на 4-м месте в турнирной таблице. Эквадор занимает третью строчку. Команды разделяет 1 очко.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Колумбия — Эквадор — 0:0
Колумбия: Оспина, Мохика, Мина, Куэста, Куадрадо, Кинтеро (Муньос, 71), Барриос, Урибе (Куэльяр, 59), Сапата (Мартинес, 70), Борре (Фалькао, 59), Диас.
Эквадор: Домингес, Эступиньян, Анх.Пресиадо (Арреага, 91), Торрес, Хинкапье, Груэсо, Франко (Паласиос, 90), Кайседо, Мена (Айр.Пресиадо, 74), Валенсия (Плата, 63), Эстрада.
Предупреждение: Эступиньян, 54.
Судья: Аро (Перу).
14 октября. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».
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