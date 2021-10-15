Колумбия и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2022. На 10-й добавленной минуте гол колумбийцев был отменен

Сборные Колумбии и Эквадора сыграли вничью (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022. На 10-й добавленной минуте забил гол колумбийский защитник Йерри Мина, но после просмотра повтора, ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Колумбия идет на 4-м месте в турнирной таблице. Эквадор занимает третью строчку. Команды разделяет 1 очко.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Колумбия — Эквадор — 0:0

Колумбия: Оспина, Мохика, Мина, Куэста, Куадрадо, Кинтеро (Муньос, 71), Барриос, Урибе (Куэльяр, 59), Сапата (Мартинес, 70), Борре (Фалькао, 59), Диас.

Эквадор: Домингес, Эступиньян, Анх.Пресиадо (Арреага, 91), Торрес, Хинкапье, Груэсо, Франко (Паласиос, 90), Кайседо, Мена (Айр.Пресиадо, 74), Валенсия (Плата, 63), Эстрада.

Предупреждение: Эступиньян, 54.

Судья: Аро (Перу).

14 октября. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».