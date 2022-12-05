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Сегодня, 08:37

Болельщики настаивают на увольнении Флика из сборной Германии

Виктория Кравченко
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Ханс-Дитер Флик.
Фото Goal

Фанаты сборной Германии хотят, чтобы главный тренер команды Ханси Флик покинул свой пост. Издание Kicker провело опрос среди читателей по поводу будущего специалиста в команде.

В опросе издания приняло участие более 365 тысяч респондентов, из которых 55 процентов высказались за увольнение тренера.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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