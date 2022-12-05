Болельщики настаивают на увольнении Флика из сборной Германии
Фанаты сборной Германии хотят, чтобы главный тренер команды Ханси Флик покинул свой пост. Издание Kicker провело опрос среди читателей по поводу будущего специалиста в команде.
В опросе издания приняло участие более 365 тысяч респондентов, из которых 55 процентов высказались за увольнение тренера.
Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.
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