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Сегодня, 08:34

Президент Федерации футбола Уругвая пока не уверен в будущем Диего Алонсо в сборной

Виктория Кравченко
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Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо будущее главного тренера Диего Алонсо после вылета команды с ЧМ-2022 на групповом этапе.

Уругвайцы выступали группе H были с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

«Останется ли Диего Алонсо в сборной? У нас есть 10 дней, чтобы подумать. Я бы хотел, чтобы Диего продлил контракт, я очень ему доверяю, и он заслуживает уважения за нашу квалификацию на чемпионат мира. Мы ни с кем не ведем переговоры. Если не будет соглашения с Диего, мы будем искать другого тренера», — сказал Алонсо Teledoce.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

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