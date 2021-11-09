Безуглов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России отказаться от сахара в рационе игроков
04:10
Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о решении тренерского штаба национальной команды отказаться от сахара в рационе игроков.
«Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10-15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — приводит слова Безуглова «Известия».
Об уходе Безуглова стало известно 18 августа. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1246684/aleksei-fomin/do-karpina-v-sbornoi-ne-bylo-zapreta-na-sakhar-vsegda-byl
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