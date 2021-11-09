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Безуглов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России отказаться от сахара в рационе игроков

04:10
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Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о решении тренерского штаба национальной команды отказаться от сахара в рационе игроков.

«Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10-15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — приводит слова Безуглова «Известия».

Об уходе Безуглова стало известно 18 августа. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1246684/aleksei-fomin/do-karpina-v-sbornoi-ne-bylo-zapreta-na-sakhar-vsegda-byl

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Сергей Разин все материалы автора
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