Безуглов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России отказаться от сахара в рационе игроков

Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о решении тренерского штаба национальной команды отказаться от сахара в рационе игроков.

«Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10-15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — приводит слова Безуглова «Известия».

Об уходе Безуглова стало известно 18 августа. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.