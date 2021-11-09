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«Настолько это все не по делу». Безуглов — о словах Карпина про травмы в сборной России

Безуглов ответил на слова Карпина про травмы в сборной России
03:32
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Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о травмах в национальной команде.

— Вы слышали слова Валерия Карпина после октябрьских матчей? Он намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идет от предыдущего медицинского штаба.

— Даже не знаю, что сказать. Настолько это все не по делу. Ну... Если у него такая информация есть, надо проверять источники.

Я болею за сборную. Очень хочу, чтобы она попала на чемпионат мира. Болею за всю команду, поэтому тут состояние оценивать не мне. Есть специалисты для этого. Хочу, чтобы Россия попала на ЧМ-22. Вот и все.

Об уходе Безуглова стало известно 18 августа. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1246684/aleksei-fomin/do-karpina-v-sbornoi-ne-bylo-zapreta-na-sakhar-vsegda-byl

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Сергей Разин все материалы автора
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