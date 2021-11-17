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Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ-2022

Бензема высказался о шансах сборной Франции выиграть ЧМ-2022
13:14
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема оценил шансы своей команды выиграть ЧМ-2022. Накануне французы обыграли Финляндию со счетом 2:0.

В этой встрече футболист отметился голом.

«Шансы выиграть ЧМ? Эта цель всегда у нас в голове, учитывая наш уровень. Мы будем хорошо готовиться и стараться всегда ставить перед собой цель», — приводит слова Бензема LEquipe.

Французы не проиграли ни одного матча в группе, набрали 18 очков и с первого места вышли на чемпионат мира. Финны стали третьими.

ЧМ состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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