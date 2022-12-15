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Бензема может приехать на финальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины

Алина Савинова
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Форвард «Реала» Карим Бензема может приехать на финальный матч ЧМ-2022, в котором сборная Франция сыграет с Аргентиной. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб не против того, чтобы Бензема отправился в Катар. Решение зависит от самого футболиста.

Перед стартом ЧМ-2022 у 34-летнего француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропускает турнир.

В финале мирового первенства сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://as.com/futbol/mundial/benzema-puede-viajar-a-la-final-n/
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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