Булыкин объяснил, за счет чего Франция победила Англию в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре Англия — Франция (1:2).

«Я увидел хороший футбол, лучших игроков своих стран и высокий уровень мастерства, за исключением исполнения пенальти. Франции удалось победить за счет хорошей игры в атаке, мастерства и уровня футболистов. Всегда можно создать хорошие моменты — главное, реализовать их», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

В полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Марокко, матч пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 (мск).