Бельгия обыграла Уэльс, Чехия разгромила Эстонию

Сборная Бельгии выиграла у Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:1). У бельгийцев голами отметились Кевин де Брейне, Торган Азар и Ромелу Лукаку.

В другой встрече Чехия разгромила Эстонию (6:2). Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек оформил хет-трик.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Бельгия — Уэльс — 3:1 (2:1)

Голы: Уилсон, 11 (0:1). Де Брейне, 22 (1:1). Азар, 28 (2:1). Лукаку, 73 — с пенальти (3:1).

Бельгия: Куртуа, Фермален (Денайер, 46), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дендонкер, Де Брейне, Азар (Кастань, 83), Тилеманс, Мертенс (Троссар, 90), Лукаку.

Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс, К.Робертс, Ампаду, Родон, Мефам, Н.Уильямс, Аллен (Моррелл, 8), Джеймс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Т.Робертс, 66).

Предупреждение: Азар, 75.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Левен. Стадион «Ден Дреф».

Эстония — Чехия — 2:6 (1:4)

Голы: Саппинен, 12 (1:0). Шик, 18 (1:1). Барак, 27 (1:2). Соучек, 32 (1:3). Соучек, 43 (1:4). Соучек, 48 (1:5). Янкто, 56 (1:6). Аньер, 86 (2:6).

Эстония: Аксалу, Лиландер, Пюрг, Паскочи, Васильев (Аньер, 73), Антонов (Пури, 75), Ващук (Фролов, 82), Ыйгус, Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Поом.

Чехия: Павленка, Кудела, Челустка (Зима, 85), Кадержабек, Боржил, Дарида, Янкто (Масопуст, 66), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79), Провод (Выдра, 66).

Судья: Папапетру (Греция).

Люблин. Стадион «Арена Люблин».