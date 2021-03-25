Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Бельгия обыграла Уэльс, Чехия разгромила Эстонию

00:45
Теги:

Сборная Бельгии выиграла у Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:1). У бельгийцев голами отметились Кевин де Брейне, Торган Азар и Ромелу Лукаку.

В другой встрече Чехия разгромила Эстонию (6:2). Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек оформил хет-трик.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Бельгия — Уэльс — 3:1 (2:1)

Голы: Уилсон, 11 (0:1). Де Брейне, 22 (1:1). Азар, 28 (2:1). Лукаку, 73 — с пенальти (3:1).

Бельгия: Куртуа, Фермален (Денайер, 46), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дендонкер, Де Брейне, Азар (Кастань, 83), Тилеманс, Мертенс (Троссар, 90), Лукаку.

Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс, К.Робертс, Ампаду, Родон, Мефам, Н.Уильямс, Аллен (Моррелл, 8), Джеймс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Т.Робертс, 66).

Предупреждение: Азар, 75.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Левен. Стадион «Ден Дреф».

Бельгия — Уэльс

Эстония — Чехия — 2:6 (1:4)

Голы: Саппинен, 12 (1:0). Шик, 18 (1:1). Барак, 27 (1:2). Соучек, 32 (1:3). Соучек, 43 (1:4). Соучек, 48 (1:5). Янкто, 56 (1:6). Аньер, 86 (2:6).

Эстония: Аксалу, Лиландер, Пюрг, Паскочи, Васильев (Аньер, 73), Антонов (Пури, 75), Ващук (Фролов, 82), Ыйгус, Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Поом.

Чехия: Павленка, Кудела, Челустка (Зима, 85), Кадержабек, Боржил, Дарида, Янкто (Масопуст, 66), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79), Провод (Выдра, 66).

Судья: Папапетру (Греция).

Люблин. Стадион «Арена Люблин».

Эстония — Чехия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...