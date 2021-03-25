Словения обыграла Хорватию, Кипр и Словакия сыграли вничью

В матче первого тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словении победила команду Хорватии (1:0). Кипр и Словакия разошлись миром (0:0).

Лидирует в группе после первого тура сборная России, обыгравшая Мальту со счетом 3:1. У словенцев также три очка, но по забитым и пропущенным мячам они идут вторыми.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Н

1-й тур

Словения — Хорватия — 1:0 (1:0)

Гол: С.Ловрич, 15.

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Иличич (Скубиц, 87), Куртич, Бохар (Чрнигой, 64), С.Ловрич (Байрич, 87), Бийол (Ветрих, 69), Шпорар (Крамер, 69).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Врсалько, Баришич (Оршич, 46), Модрич, Ковачич (Пашалич, 82), Брозович, Влашич (Будимир, 69), Перишич, Крамарич (Брекало, 64).

Предупреждения: Баришич, 24. Брозович, 35. Куртич, 61. Врсалько, 65. Вида, 68. Будимир, 76. Мевля, 77.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

24 марта. Любляна. Стадион «Стожице».

Кипр — Словакия — 0:0

Кипр: Деметриу, Иоанну, Лаифис, Кусулос, К.Сотириу, Артиматас, Кастанос (Кириаку, 66), П.Сотириу (Илиа, 90+2), Папулис (Лоизу, 72), Антониу, Питтас.

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Руснак (Грегуш, 60), Хрошовски, Дуда (Стрелец, 84), Беро (Шранц, 78), Боженик (Дюриш, 60).

Предупреждения: Деметриу, 67. Питтас, 75.

Судья: Ставрев (Македония).

24 марта. Никосия. Стадион ГСП.