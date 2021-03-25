Норвегия победила Гибралтар, Латвия уступила Черногории
В матче первого тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Норвегии на выезде победила команду Гибралтара (3:0). Черногория обыграла Латвию (2:1).
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа G
1-й тур
Гибралтар — Норвегия — 0:3 (0:2)
Голы: Серлот, 43 (0:1). Торстведт, 45 (0:2). Свенссон, 57 (0:3).
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Ронан (Босио, 67), Аннесли (Барнетт, 72), Муэли, Уокер, Кашаро (Валарино, 78), Де Барр.
Норвегия: Ярстейн, Страндберг, Свенссон (Линнес, 62), Лоде, Мелинг, Эль-Юнусси (Берг, 46), Эдегор (Хауге, 46), Мидтсье (Кинг, 62), Торстведт, Серлот, Холанн (Нгуен, 62).
Предупреждения: Свенссон, 61. Аннесли, 68. Муэли, 76. Барнетт, 79.
Судья: Струкан (Хорватия).
24 марта. Гибралтар. Стадион «Виктория».
Латвия — Черногория — 1:2 (1:1)
Голы: Я.Икауниекс, 40 (1:0). Йоветич, 41 (1:1). Йоветич, 83 (1:2).
Латвия: Штейнборс, Ошс, Черномордис, Тоберс, Зюзин (Карклиньш, 71), Камеш (Яунземс, 72), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Цыганик (Д.Икауниекс, 81), Ульдрикис (Кроллис, 81).
Черногория: Миятович, Савич, Радунович, Вуячич, Марушич, Иванович (Йовович, 75), Косович, Шчекич, Хакшабанович (Больевич, 90+1), Йоветич (Бечирай, 87), Джурджевич.
Предупреждения: Камеш, 10. Вуячич, 45. Черномордис, 53. Карклиньш, 79. Тоберс, 90+2.
Судья: Дюрье (Люксембург).
24 марта. Рига. Стадион «Сконто».
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