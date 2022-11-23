Бельгия — Канада: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 23 ноября, сборная Бельгии сыграет против Канады в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча Бельгии и Канады.

Сборные играют в группе F вместе с такими сборными, как Марокко и Хорватия.

Следить за матчем Бельгия — Канада вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке