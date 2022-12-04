Байден прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2022

Президент США Джо Байден прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Парни, мы гордимся вами. Мы поднимаемся и продолжаем идти. Впереди светлое будущее и домашний чемпионат мира в 2026 году», — написал Байден в своих соцсетях.

В 1/8 финала сборная США уступила национальной команде Нидерландов (1:3) и покинула турнир.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов встретится в 1/4 финала турнира с Аргентиной. Матч пройдет 9 декабря, начало — 22.00 мск.