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Сегодня, 10:12

«Это не конкурс «Евровидение»: бывший игрок уверен, что Украины должна заслужить право играть на чемпионате мира

Хоун уверен, что Украины должна заслужить право играть на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной Уэльса Барри Хоун рассказал, чего ждет от матча своей национальной команды против Украины в стыках за место на ЧМ-2022.

Игра запланирована на 5 июня.

«Это не конкурс песни «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Я не удивился, что они обыграли Шотландию, так как у них есть несколько очень хороших игроков, но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях. Я уверен, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате», — цитирует Хоуна Mirror.

Сборная Украины 1 июня обыграла в стыковом матче Шотландии со счетом 3:1.

Источник: https://www.mirror.co.uk/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
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