«Это не конкурс «Евровидение»: бывший игрок уверен, что Украины должна заслужить право играть на чемпионате мира

Экс-футболист сборной Уэльса Барри Хоун рассказал, чего ждет от матча своей национальной команды против Украины в стыках за место на ЧМ-2022.

Игра запланирована на 5 июня.

«Это не конкурс песни «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Я не удивился, что они обыграли Шотландию, так как у них есть несколько очень хороших игроков, но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях. Я уверен, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате», — цитирует Хоуна Mirror.

Сборная Украины 1 июня обыграла в стыковом матче Шотландии со счетом 3:1.