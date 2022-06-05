Ветеран ЦСКА назвал Украину фаворитом матча с Уэльсом

Ветеран ЦСКА и экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от стыкового матча за право поехать на ЧМ-2022 между Украиной и Уэльсом.

«Украина — неплохая команда. У них играют очень интересные ребята, техничные, в тактическом плане хорошо подготовленные, европейского уровня. Все козыри, кроме места проведения матча, на их стороне. Это ребята безапелляционные, могут дать бой Уэльсу. Фаворитом все-таки считаю сборную Украины», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч пройдет сегодня, 5 июня, на стадионе в Кардиффе (Уэльс). Начало — в 19:00 по московскому времени.