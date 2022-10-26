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Сегодня, 10:25

Российский судья Карасев допустил, что не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» признался, что, скорее всего не будет смотреть чемпионат мира. Турнир пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года.

— В ноябре начнется чемпионат мира, на котором вы могли бы поработать. С какими эмоциями будете смотреть матчи?

— Скорее всего, даже смотреть не буду.

— Потому что нас там не будет?

— Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.

Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Чемпионат мира по футболу
Сергей Карасев (судья)
2
1
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