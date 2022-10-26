Российский судья Карасев допустил, что не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» признался, что, скорее всего не будет смотреть чемпионат мира. Турнир пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года.

— В ноябре начнется чемпионат мира, на котором вы могли бы поработать. С какими эмоциями будете смотреть матчи?

— Скорее всего, даже смотреть не буду.

— Потому что нас там не будет?

— Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.

Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь