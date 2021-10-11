Месси забил 80-й гол за сборную Аргентины
11 октября, 04:01
Сборная Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 встречается с Уругваем.
На 38-й минуте встречи счет открыл Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это 80-й гол за национальную команду. Для этого ему потребовалось провести 155 матчей.
MESSI WHAT A GOALL pic.twitter.com/8ap0iQoh3o— MC (@CrewsMat10) October 11, 2021
Также на его счету 51 голевая передача, 8 желтых карточек и 2 удаления. Вместе со сборной Аргентины Месси стал победителем Кубка Америки-2021.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю