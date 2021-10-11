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Месси забил 80-й гол за сборную Аргентины

11 октября, 04:01
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Сборная Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 встречается с Уругваем.

На 38-й минуте встречи счет открыл Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это 80-й гол за национальную команду. Для этого ему потребовалось провести 155 матчей.

Также на его счету 51 голевая передача, 8 желтых карточек и 2 удаления. Вместе со сборной Аргентины Месси стал победителем Кубка Америки-2021.

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Сергей Разин все материалы автора
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