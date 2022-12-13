Аргентина обыгрывает Хорватию после первого тайма матча 1/2 финала ЧМ-2022

Аргентина обыгрывает Хорватию после первого тайма матча 1/2 финала чемпионата мира в Катаре — 2:0.

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Мессии, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног форварда Хулиана Альвареса. Затем на 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины.

Для Месси этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Он обошел Габриэля Батистуту и установил новый рекорд Аргентины по голами на турнире.