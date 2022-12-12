Семин считает, что шансы Аргентины и Хорватии в полуфинале ЧМ равны

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«У Хорватии очень много опытных игроков, которые прошли все самые важные международные матчи. Они знают, как себя готовить. Аргентина более молодая, но есть Месси. У хорватов тренер опытнее, чем у аргентинцев. Я бы оценил их шансы как пятьдесят на пятьдесят. Сложно ответить, кто может победить в этом матче», — сказал Семин «СЭ».

13 декабря Аргентинцы сыграют против Хорватии на стадионе «Лусейл» в Лусаиле. Матч 1/2 финала ЧМ-2022 начнется в 22.00 (мск).