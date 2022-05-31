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Сегодня, 16:39

Экс-тренер сборной России считает Шотландию фаворитом в стыковом матче против Украины

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Шотландии и Украины.

«Футболисты сборной Шотландии находятся в постоянном игровом тонусе, у них и уровень готовности выше. Но возможен вариант, что украинские игроки достанут изнутри ресурсы, которые бывают в таких экстремальных ситуациях. Если кому-то очень захочется добиться победы в Глазго, а какая-то группа не прониклась этой идеи, то шотландцы будут фаворитами. Тут надо еще учитывать, каков состав сборной Украины. Вот Малиновский в постоянном игровом тренинге, практически не выпадал из игровой обоймы. Но вот как готовы, все остальные...

Как мне кажется, больше шансов у шотландской сборной, они ближе к цели. Вряд ли матч будет результативным, потому, учитывая все нюансы, украинским футболистам придется играть от обороны. Они должны очень внимательно отслеживать происходящее на поле и никак не имеют права играть много в атаке. Они будут делать все, чтобы локализовать атакующий потенциал", — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч пройдет 1 июня 2022 года на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

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Борис Игнатьев
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