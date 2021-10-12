Англия на своем поле не смогла обыграть Венгрию

Сборная Англии не смогла обыграть Венгрю на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Матч на «Уэмбли» омрачился поведением венгерских болельщиков. Их агрессивные действия и расистские выкрики привели к столкновениям с полицией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Англия — Венгрия — 1:1 (1:1)

Голы: Р.Шоллои, 24 — с пенальти (0:1). Стоунс, 37 (1:1).

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Мингс, Грилиш (Сака, 62), Фоден, Райс, Маунт, Кейн (Абрахам, 76. Уоткинс, 90+2), Стерлинг (Хендерсон, 77).

Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90+2), Ланг, Солои, Кечкеш, Ж.Надь, А.Надь, Собослои (Николич, 90+2), Шафер (Вечеи, 80), Р.Шоллои (Хан, 79), Шен (Холендер, 68).

Предупреждения: Шоу, 23. Шафер, 42. Собослои, 90.

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

12 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Сан-Марино — Андорра — 0:3 (0:1)

Голы: Пуйоль, 10 (0:1). Морено, 53 (0:2). Фернандес, 89 (0:3).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, М.Баттистини, Грандони, Фаббри, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Чензони (Чеккароли, 68), Муларони (Витаиоли, 60), Томассини (Хирш, 69), Нанни.

Андорра: Альварес, Валес, Сан Николас (Де Паблос, 90), Лловера, Сервос, Алаведра, Пуйоль (Ребес, 90), Морено (М.Виейра, 77), Мартинес (Х.Г.Рубио, 84), Алаэс, Фернандес (Х.Виейра, 90).

Предупреждения: Симончини, 22. Сан Николас, 28. Э.Голинуччи, 63. Чензони, 66. Грандони, 84.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

12 октября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».