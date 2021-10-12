Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург

Сборная Португалии победила команду Люксембурга (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду. Два мяча он забил с пенальти. Также отличились и Жоау Пальинья.

В другом матче группы А Сербия обыграла Азербайджан (3:1). Сербы лидируют в группе с 17-ю очками. У португальцев 16 очков и второе место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Португалия — Люксембург — 5:0 (3:0)

Голы: Криштиану Роналду, 8 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 13 — с пенальти (2:0). Бруну Фернандеш, 18 (3:0). Палинья, 69 (4:0). Криштиану Роналду, 87 (5:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 65), Бруну Фернандеш (Гонсалу Гедеш, 80), Бернарду Силва (Матеус Нунес, 80), Палинья (Рубен Невеш, 73), Криштиану Роналду, Андре Силва (Леан, 73).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Пинту (Вейга, 87), Янс, Мартинс Перейра, С.Тилль (Боргес Санчес, 46), О.Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Родригеш, Синани (Муратович, 87).

Предупреждения: Нуну Мендеш, 22. Мартинс Перейра, 32. Жоау Канселу, 84.

Судья: Бастьен (Франция).

12 октября. Фару. Стадион «Алгарве».

Сербия — Азербайджан — 3:1 (1:1)

Голы: Влахович, 30 (1:0). Махмудов, 45+2 (1:1). Влахович, 53 (2:1). Тадич, 83 (3:1).

Сербия: Райкович, Настасич, С.Митрович, Велькович, Лазович (Младенович, 88), Костич (Радоньич, 75), Груич (Тадич, 66), Лукич, Милинкович-Савич, Йович (А.Митрович, 65), Влахович (Максимович, 88).

Азербайджан: Магомедалиев, Медведев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Салахлы, Кривоцюк, Хагверди, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Озобич (Алескеров, 74), Гараев, Дадашов (Шейдаев, 74).

Предупреждения: Хагверди, 29. Медведев, 65.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

12 октября. Белград. Стадион «Райко Митич».