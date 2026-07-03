Bild: Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн покинул свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщает Bild.

По данным источника, экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет открыт для предложений возглавить сборную.

Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026. После игры 38-летний Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу в национальной команде.

Специалист возглавляет сборную Германии с 2023 года. До этого он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».