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Сегодня, 08:19

Bild: Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии

Руслан Минаев
Юлиан Нагельсманн.
Фото Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн покинул свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщает Bild.

По данным источника, экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет открыт для предложений возглавить сборную.

Юрген Клопп.Клопп готов к работе. Может возглавить сборную Германии в случае отставки Нагельсманна после провала на ЧМ

Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026. После игры 38-летний Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу в национальной команде.

Специалист возглавляет сборную Германии с 2023 года. До этого он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

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