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Иньеста: «Ожидал большего от Испании на ЧМ-2022, доверял футболистам и Энрике»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста оценил выступление команды на чемпионата мира в Катаре.

Испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

«Я был уверен, что команда пройдет очень далеко, потому что я доверял этой группе игроков и Луису Энрике. В конце концов, чемпионат мира таков. Если вы не показали в матче игру, которой превзойдете соперника, то вы выбываете в плей-офф. Каждый матч очень сложен. Конечно, нам бы хотелось добиться большего, но это будет пользой для будущего. После ЧМ-2010 у нас были тяжелые выступления на мундиалях: в Бразилии мы не вышли из группы, в России — не прошли дальше 1/8 финала. Чемпионат мира — сложный турнир», — приводит слова Иньесты Marca.

Испания впервые выиграла чемпионат мира в 2010 году. Сборная в финале турнира обыграла Нидерланды в дополнительное время (1:0). Единственный гол в этом матче забил Иньеста.

На чемпионате мира-2022 в Катаре победу одержала сборная Аргентины, обыравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Источник: Marca
Андрес Иньеста
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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