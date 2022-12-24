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Сегодня, 23:00

Игрок сборной Австралии о Жиру: «Он предложил обменяться футболками и попросил прощения»

Нападающий сборной Австралии рассказал, что француз Жиру извинился за то, что не обменялся футболками
Руслан Минаев
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Нападающий сборной Австралии Джейсон Каммингс прояснил ситуацию с форвардом национальной команды Франции Оливье Жиру.

Ранее Каммингс заявил, что Жиру проигнорировал его просьбу обменяться футболками.

Позже француз выложил в своих соцсетях фотографию футболки полузащитника австралийцев Джексона Ирвайна, подписав публикацию: «Как тебе мой английский, приятель?».

«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.

Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», — цитирует Каммингса RMC Sport.

Франция дошла до финала ЧМ-2022 и проиграла Аргентине — 3:3 (2:4 по пенальти).

Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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