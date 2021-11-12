Англия выигрывает у Албании 5:0 после первого тайма, Кейн сделал хет-трик
После первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 Англия — Албания хозяева ведут 5:0.
Хет-трик сделал Харри Кейн. Также отличились Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.
При текущем результате англичане наберут 23 очка и будут занимать первое место в группе I. У албанцев в таком случае будет 15 очков, они идут на третьем месте.
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