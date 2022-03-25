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Сегодня, 13:03

«Это отвратительно. Им должно быть стыдно». Бэйл — о критике после матча с Австрией

Гарет Бэйл ответил на критику после матча с Австрией
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Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на критику в свой адрес после стыкового матча к чемпионату мира-2022 против сборной Австрии (2:1).

Испанские СМИ раскритиковали форварда из-за того, что он не играл в матче чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Мне нет нужды что-то говорить, это пустая трата времени. Это отвратительно. Им должно быть стыдно за себя. Но я не буду беспокоиться из-за таких пустяков.

Я буду стараться изо всех сил ради своей страны, что мы и сделали в этом матче», — приводит слова Бэйла ESPN.

В матче против Австрии Бэйл отметился дублем. В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Источник: https://www.espn.com/soccer/wales-wal/story/4624679/gareth-bale-hits-out-at-real-madrid-critics-they-should-be-ashamed-its-disgusting

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Сборная Австрии по футболу
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