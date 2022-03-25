Гарет Бэйл ответил на критику после матча с Австрией

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на критику в свой адрес после стыкового матча к чемпионату мира-2022 против сборной Австрии (2:1).

Испанские СМИ раскритиковали форварда из-за того, что он не играл в матче чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Мне нет нужды что-то говорить, это пустая трата времени. Это отвратительно. Им должно быть стыдно за себя. Но я не буду беспокоиться из-за таких пустяков.

Я буду стараться изо всех сил ради своей страны, что мы и сделали в этом матче», — приводит слова Бэйла ESPN.

В матче против Австрии Бэйл отметился дублем. В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.