«Это отвратительно. Им должно быть стыдно». Бэйл — о критике после матча с Австрией
Гарет Бэйл ответил на критику после матча с Австрией
Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на критику в свой адрес после стыкового матча к чемпионату мира-2022 против сборной Австрии (2:1).
Испанские СМИ раскритиковали форварда из-за того, что он не играл в матче чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).
«Мне нет нужды что-то говорить, это пустая трата времени. Это отвратительно. Им должно быть стыдно за себя. Но я не буду беспокоиться из-за таких пустяков.
Я буду стараться изо всех сил ради своей страны, что мы и сделали в этом матче», — приводит слова Бэйла ESPN.
В матче против Австрии Бэйл отметился дублем. В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.
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