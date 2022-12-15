Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:41

Ананко назвал Мбаппе и Месси конкурентами в борьбе за звание лучшего футболиста мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко рассказал, что думает о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. В составе французев выступает форвард Килиан Мбаппе, лидером аргентинцев является Лионель Месси.

«Мы видим: все-таки Мбаппе на сегодняшний день является конкурентом Месси на [звание] лучшего игрока мира. Но французы сильны, помимо индивидуальных качеств, командной игрой, посмотрите, как хорошо выглядят центральные защитники. Молчу про [Антуана] Гризманна — бегает по всему полю, подчищает, развивает атаки, в обороне участвует. Я думаю, что сильные стороны французов в командной игре, плюс индивидуальные качества», — цитирует Ананко ТАСС.

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало — в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).

Источник: https://tass.ru/sport/16603901
Дмитрий Ананко
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
1
Читайте также
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Упамекано и Рабьо вернулись к тренировкам со сборной Франции
Булыкин: «Мбаппе скоро обойдет Месси и Роналду»
Макрон: «Франция — фаворит в матче против Аргентины»
Чепчугов: «Сборная Марокко гениально выступила на ЧМ-2022. Из вратарей выделю Яссина Буну»
Марле объяснил, за счет чего Аргентина может обыграть Францию в финале ЧМ
Экс-игрок сборной Франции Марле считает блеск и ум Дешама ключом к победе над Марокко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чепчугов: «Сборная Марокко гениально выступила на ЧМ-2022. Из вратарей выделю Яссина Буну»

Макрон: «Франция — фаворит в матче против Аргентины»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости