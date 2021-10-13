Польша обыграла Албанию, матч прерывался из-за поведения болельщиков

Сборная Польши на выезде обыграла команду Албании (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный мяч на 77-й минуте забил Кароль Свидерски. Матч прерывался из-за поведения албанских болельщиков. После гола Свидерски в поляков полетели бутылки. Команды ушли с поля. Позднее игра продолжилась. Это был второй случай за тайм, когда албанцы бросали на поле посторонние предметы.

Поляки набрали 17 очков и лидируют в группе I. У албанцев 15 очков и третья позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Албания — Польша — 0:1 (0:0)

Гол: Свидерски, 77.

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Исмайли, Кумбулла, Роши (Байрами, 77), Траши (Леньяни, 65), Рамадани, Баре (Чокай, 77), Манай, Узуни (Бройя, 58).

Польша: Щенсны, Глик, Беднарек (Хелик, 90+2), Пухач (Берешиньски, 90), Крыховяк, Зелиньски, Давидович, Южвяк (Франковски, 72), Модер (Клих, 46), Левандовски, Букса (Свидерски, 71).

Предупреждения: Исмайли, 34. Букса, 39. Хюсай, 49. Беднарек, 50. Рамадани, 88. Пухач, 90.

Судья: Тюрпен (Франция).

12 октября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».