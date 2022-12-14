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Сегодня, 10:39

Агуэро заявил, что Месси с каждым разом играет все лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об игре нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно. Мы немного испугались, когда в один из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», — приводит слова Агуэро La Nacion.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. В этом матче Месси открыл счет с пенальти.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.

Источник: https://www.lanacion.com.ar/deportes/canchallena/el-kun-aguero-hablo-con-messi-y-revelo-que-molestia-tuvo-durante-el-partido-no-le-dolia-el-nid13122022/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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