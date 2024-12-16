Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в Удине

Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 года состоится на стадионе «Фриули» в Удине (Италия), сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра пройдет 13 августа. Соответствующее решение принял исполнительный комитет УЕФА на заседании в Лозанне.

Стадион «Фриули» является домашней ареной «Удинезе».

В прошлом сезоне матч за Суперкубок УЕФА проходил на «Национальном стадионе» в Варшаве. В игре за трофей «Реал» победил «Аталанту» со счетом 2:0.