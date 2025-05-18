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18 мая 2025, 10:45

Игнашевич: «Ужин помню. Вино — нет»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал о командном ужине в Лиссабоне перед финалом Кубка УЕФА-2005.

— Газзаев рассказывал в интервью, что за два дня до финала повел команду в ресторан. Даже разрешил игрокам выпить по бокалу красного вина.

— Ужин помню. Вино — нет. По крайней мере я точно ничего не пил. Да и, зная Валерия Георгиевича, сомневаюсь, что в такой момент он позволил бы футболистам спиртное. Но в любом случае поход в ресторан разрядил обстановку. А то все были уж слишком напряжены.

Кстати, перед игрой Газзаев процитировал Артура Жорже, сказавшего португальским журналистам, что не верит в ЦСКА. Объяснил так: «В прошлом году я работал с командой, знаю ее потенциал, поэтому «Спортинг» — безоговорочный фаворит».

— Задело?

— С ребятами это не обсуждал. Но меня слова Жорже немножко обидели. Не понравилось, что человек, полгода тренировавший ЦСКА, настолько низко нас оценивает. Мне кажется, мог бы дипломатичнее сформулировать.

Сергей Игнашевич с&nbsp;Кубком УЕФА.Сергей Игнашевич: «После победы в Кубке УЕФА фанаты «Спартака» встретили баннером: «Что за горшок вы привезли?»

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Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
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