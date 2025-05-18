Игнашевич: «Не скажу, что в перерыве кто-то нашел правильные слова. Или объяснил, что мы должны делать во втором тайме»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» вспомнил подробности первого тайма финального матча Кубка УЕФА-2005 со «Спортингом» (3:1).

— И вот финал. Как первые 45 минут смотрелись изнутри?

— «Спортинг» — классная команда. Яркая, агрессивная, атакующая. В центре нападения выделялся Лиедсон, забивший в том розыгрыше восемь мячей. Форвард без слабых мест. Хитрый, быстрый, выносливый. К счастью, Вася и Леша Березуцкие сумели его нейтрализовать. Но это, пожалуй, единственное, что нам удалось в первом тайме.

В остальном — уступали по всем статьям. Играли без мяча, сидели глубоко в обороне, к чужим воротам не приближались. Даже в контратаку не могли убежать! Впереди вообще ничего не получалось. Ну а «Спортинг» при своих болельщиках был очень хорош. В середине тайма мы пропустили. Гол Рожериу вытекал из того, что происходило на поле.

— На 44-й минуте Вагнер едва не сравнял счет, промахнувшись из убойной позиции.

— Да, это был наш первый голевой момент. Подаривший маленькую искорку надежды на то, что во втором тайме удастся переломить игру.

— Акинфеев, описывая перерыв на «Жозе Алваладе», сообщил занятную подробность: «Я зашел в раздевалку последним, увидел разбитый поднос и услышал чью-то реплику: «Проигрываем какому-то говну!»

— Может, и было. Честно, не помню. Но вполне допускаю, что кто-то вымещал злость на подносе и выкриками сотрясал воздух. Мы ведь не просто проигрывали — в одну калитку! Хотели дать бой, а в итоге из игры выпала вся команда!

Не скажу, что в перерыве кто-то нашел правильные слова. Или объяснил, что конкретно мы должны делать во втором тайме. Сами понимали: надо играть смелее. Ну и рассчитывать на стандарты.