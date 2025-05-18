Игнашевич: «Четвертый день в Португалии — самый сложный с точки зрения акклиматизации»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал, как шла подготовка к финалу Кубка УЕФА-2005.

— Как проходила подготовка?

— Из-за небольшого мышечного повреждения первые пару дней я не тренировался в общей группе. Как и Олич, которому в матче с «Зенитом» сломали нос. Помню, бежим с ним вокруг поля, смотрим друг на друга — и улыбаемся.

— Чему?

— Я прихрамываю, у него нос свернут — но мы без лишних слов понимаем: ни за что не пропустим такой матч. Я еще поинтересовался: «Ты когда-нибудь мечтал, что сыграешь в финале еврокубка?» Ивица покачал головой: «Не-а».

— А как вы ответили бы на этот вопрос?

— Точно так же.

— Играл-то Олич в самодельной маске.

— Сначала ему привезли обычную. Черную, большую, из карбона. Олич потренировался в ней и сказал: «Неудобно, плохо видно мяч». Тогда Андрей Агапов, один из врачей команды, смастерил маску из пластиковых карточек нашего отеля. Пластырем их обмотал — и порядок. А другой доктор, Олег Ипатенко, давал нам таблетки, чтобы облегчить акклиматизацию.

— Что за таблетки?

— Название не отложилось в памяти. Готовились мы на базе под Лиссабоном. Туда приехал Сергей Иванов, министр обороны и страстный футбольный болельщик. Пожелал удачи и предупредил: «Ребята, четвертый день в Португалии — самый сложный с точки зрения акклиматизации». И я сразу вспомнил предыдущий визит на «Жозе Алваладе».

— Это когда же?

— В 2004-м. Со сборной.

— Печально знаменитые 1:7?

— Да. Играли мы как раз на четвертый день...

— Теперь это многое объясняет.

— Я уже с утра не очень хорошо себя чувствовал. Температуры нет — но какой-то вареный. Плотно зашторил окна и до вечера пролежал в кровати, пока не подошло время отъезда на стадион. Дима Кириченко, мой сосед по номеру, был в таком же состоянии. Тогда я не понимал, что происходит. Но после слов Иванова все прояснилось.