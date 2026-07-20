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20 июля, 19:14

«Рома» предложила «Вест Хэму» 47 миллионов евро за Саммервилла

Игнат Заздравин
Корреспондент
Крисенсио Саммервилл.
Фото Getty Images

«Рома» сделала третье предложение «Вест Хэму» по вингеру Крисенсио Саммервиллу, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне предложили за 24-летнего футболиста 47 миллионов евро без учета бонусов.

Саммервилл выступает за «Вест Хэм» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

В активе Саммервилла 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 4 матчах за сборную Нидерландов на ЧМ-2026.

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Рома
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