«Рома» предложила «Вест Хэму» 47 миллионов евро за Саммервилла

«Рома» сделала третье предложение «Вест Хэму» по вингеру Крисенсио Саммервиллу, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне предложили за 24-летнего футболиста 47 миллионов евро без учета бонусов.

Саммервилл выступает за «Вест Хэм» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

В активе Саммервилла 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 4 матчах за сборную Нидерландов на ЧМ-2026.