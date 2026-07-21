Защитник Альхассейн перешел в «Болонью»

«Болонья» подписала контракт с защитником Рахимом Альхассейном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Предыдущей командой 24-летнего игрока из Нигера был «Овьедо», за который он выступал с 2024 года. Его соглашение с испанским клубом действовало до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 28 матчах футболист не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, а сумму сделки по переходу в «Болонью» — в 3,5 миллиона евро.