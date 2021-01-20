Разгром от «Наполи» заставил «Фиорентину» обратиться к кандидатуре Кокорина. Итальянцы могут выйти на «Спартак» уже сегодня

Итальянское телеканалы Mediaset и Sky Sport утверждают, что на фоне разгромного поражения «Фиорентины» от «Наполи» (0:6) в 18-м туре серии А руководство клуба из Флоренции все-таки решило рассмотреть кандидатуру 29-летнего нападающего «Спартака» Александра Кокорина. Как уже сообщал «СЭ», форварда лоббирует агент Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи. Трансферное окно на Апеннинах закроется 1 февраля.

По данным наших коллег, спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде в ближайшие дни может обратиться с соответствующим предложением к красно-белым. При этом руководство команды, идущей на 14-м месте в пяти очках от зоны вылета и забившей в этом чемпионате всего 18 мячей, также рассматривает бразильца Фелипе Андерсона (в аренде в «Порту» от «Вест Хэма») и аргентинца Алехандро Гомеса («Аталанта»).

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.