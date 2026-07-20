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20 июля, 14:45

«Труа» подписал голкипера сборной Австралии Патрика Бича

Сергей Филин

Голкипер «Мельбурн Сити» и сборной Австралии Патрик Бич перешел в «Труа», сообщила пресс-служба французского клуба.

Контракт с 22-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2031 года.

Бич выступал за «Мельбурн Сити» с лета 2023-го. В сезоне-2025/26 он принял участие в 35 матчах и в 11 из них сыграл на ноль. На ЧМ-2026 вратарь помог сборной Австралии дойти до 1/16 финала. На турнире он отразил 13 из 15 ударов в створ.

Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.

В сезоне-2025/26 «Труа» набрал 67 очков, выиграл Лигу 2 и гарантировал себе место в высшем футбольном дивизионе чемпионата Франции.

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ФК Труа
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