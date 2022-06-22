Ачерби может покинуть «Лацио»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний итальянец может уйти в летнее трансферное окно. Агенты игрока провели переговоры с «Интером» и «Миланом».

Ранее сообщалось, что Ачерби может продолжить карьеру в «Монце», которая вышла в серию А.

В минувшем сезоне Ачерби провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.