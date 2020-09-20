Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Израильский форвард, которым интересовался «Локомотив», стал игроком ПСВ

14:32
Эран Захави. Фото ФК ПСВ
Эран Захави. Фото ФК ПСВ
Теги:

Нападающий «Гуанчжоу» Эран Захави стал игроком ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба.

33-летний израильский футболист подписал контракт с эйндховенцами на два года.

Ранее в СМИ была информация, что Захави интересен «Локомотиву», однако форвард принял решение перейти в ПСВ.

В нынешнем сезоне китайской Суперлиги Захави провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир