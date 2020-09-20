Израильский форвард, которым интересовался «Локомотив», стал игроком ПСВ

Нападающий «Гуанчжоу» Эран Захави стал игроком ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба.

33-летний израильский футболист подписал контракт с эйндховенцами на два года.

Ранее в СМИ была информация, что Захави интересен «Локомотиву», однако форвард принял решение перейти в ПСВ.

В нынешнем сезоне китайской Суперлиги Захави провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.