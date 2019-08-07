Дибала согласен на переход в "Тоттенхэм", но стороны могут не успеть оформить трансфер

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала открыт к переходу в "Тоттенхэм", сообщают итальянские СМИ. При этом указано, что на официальное оформление трансфера может не хватить времени.

Как информирует Sportitalia, аргентинец отказался от перехода в "МЮ", но готов пополнить состав "шпор". Сделку осложняет то, что у сторон мало времени на нее. Трансферное окно в Англии закрывается завтра, 8 августа в 17.00 по местному времени (19.00 по Москве). После этого английские клубы смогут только продавать игроков.

Ранее сообщалось, что "Юве" и "Тоттенхэм" договорились о сумме отступных - 4,4 миллиона фунтов (70 миллионов евро), и английскому клубу осталось договориться с игроком. Трансфер может осложнить вопрос с имиджевыми правами и зарплатой игрока, а также то, что агент игрока хочет получить 15 миллионов евро комиссионных.

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за "Юве" и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

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