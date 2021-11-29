«Челси» и «Бавария» интересуются Кьезой

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего итальянца претендует «Челси» и «Бавария». Сообщается, что туринцы могут расстаться с игроком, если не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне Кьеза провел 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.