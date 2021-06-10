«Болонья» включилась в борьбу за Бенатиа
02:33
Защитник «Аль-Духаиля» Мехди Бенатиа может вернуться в Италию. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании игрока заинтересована «Болонья».
Зимой появлялась информация, что 33-летний марокканец может перейти на правах аренды в «Парму».
Ранее футболист выступал в серии А за «Рому», «Удинезе» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне чемпионата Катара Бенатиа провел 13 матчей. С 1 июля игрок станет свободным агентом.
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