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«Болонья» включилась в борьбу за Бенатиа

02:33
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Защитник «Аль-Духаиля» Мехди Бенатиа может вернуться в Италию. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании игрока заинтересована «Болонья».

Зимой появлялась информация, что 33-летний марокканец может перейти на правах аренды в «Парму».

Ранее футболист выступал в серии А за «Рому», «Удинезе» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Катара Бенатиа провел 13 матчей. С 1 июля игрок станет свободным агентом.

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Евгений Козинов все материалы автора
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