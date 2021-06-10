«Милан» хочет заполучить Жиру
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру летом может перейти в «Милан». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны улаживают последние детали двухлетнего контракта.
Отмечается, что «россонери» хотят бесплатно заполучить 34-летнего француза. Есть договоренности с «Челси», по которой француз может стать свободным агентом.
В начале этого месяца Жиру подписал с «Челси» новый контракт, который будет действовать до окончания сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.
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