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Вайналдум прошел обследование перед переходом в «ПСЖ»

02:49
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в среду, 9 июня, прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ», сообщает Foot National. Игрок присоединиться к парижскому клубу, если не произойдет ничего экстраординарного.

23 мая голландский хавбек объявил о решении покинуть «Ливерпуль».

30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2020/21 он провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Его контракт истекает 30 июня.

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Евгений Козинов все материалы автора
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