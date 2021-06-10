Вайналдум прошел обследование перед переходом в «ПСЖ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в среду, 9 июня, прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ», сообщает Foot National. Игрок присоединиться к парижскому клубу, если не произойдет ничего экстраординарного.

23 мая голландский хавбек объявил о решении покинуть «Ливерпуль».

30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2020/21 он провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Его контракт истекает 30 июня.