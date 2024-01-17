Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию и перейти в клуб АПЛ

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема настроен на уход из клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, приоритетным вариантом для 36-летнего француза является переход в команду из АПЛ.

Сообщается, что интерес к его услугам проявляет «Челси. При этом Бензема не рассматривает возможность возвращения в «Реал», за который выступал с 2009 по 2023 годы.

Нападающий перешел в «Аль-Иттихад» летом прошлого года. Он провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Контракт Бензема рассчитан до 2026 года.