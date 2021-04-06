«Барселона» может сэкономить 20 миллионов евро бонусов «Ливерпулю» за Коутиньо
22:04
«Барселона» может сэкономить на бонусах «Ливерпулю» за трансфер полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Marca.
Сине-ганатовые могут не платить «красным» 20 миллионов евро бонусов, которые прописаны в соглашении между клубами, если бразилец не проведет 100 игр за клуб.
На данный момент на счету Коутинью 90 матчей. В текущем сезоне он больше не сможет сыграть из-за травмы.
Также отмечается, что пока неизвестно, будет ли Коутиньо в следующем году выступать за «Барселону». Футболиста хотят продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и пополнить трансферный бюджет.
В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил три гола.
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